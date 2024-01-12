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Ankara'da EGO otobüsüne kamyon çarptı

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Ankara'da yolcu almak için durakta duran EGO otobüsüne kemik yüklü kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Ankara'da yolcu almak için durakta duran EGO otobüsüne kemik yüklü kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14.00 sıralarında Çubuk ilçesinde meydana geldi. Ankara-Çubuk yolundaki otobüs durağında yolcu almak için duran 06 DU 8315 plakalı belediye otobüsüne, 35 UKU 18 plakalı kemik yüklü kamyon arkadan çarptı. Kamyonun şoförü hafif yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anında kemiklerin yola dağılması trafiği kısa süreliğine aksatırken, yaralı kamyon sürücüsü kendi imkanlarıyla Çubuk Devlet Hastanesine gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Çubuk Ankara Ulaşım Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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