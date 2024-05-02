Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü ile Yolcular Arasında Gerginlik

Ankara'da EGO otobüsü şoförü ile yolcular arasında iddiaya göre kapıların kilitli kalması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Olay, Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 266 numaralı hatta çalışan 06 DTT 142 plakalı EGO otobüsünün şoförü ve yolcular arasında gerginlik yaşandı. İlk önce kapıları açmayan, ardından güzergahı üzerindeki durağa uzak noktada otobüsü durduran şoför, yolcuları burada indirmek istedi. Bazı vatandaşların aşağıya inmesiyle şoför kapıları tekrar kapatınca çocukları otobüsün içerisinde kaldı. Çocuklarını aşağıya indirmek isteyen vatandaşlar kapıların açılmasını istemesine rağmen şoför kapıları açmayınca tartışma ve gerginlik yaşandı. - ANKARA