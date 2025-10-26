Ankara'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanı kurşunlandı.

Edinilen bilgiler göre olay saat 04.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Armada Hayat sokağında bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. 2 şüpheli iş yeri önüne gelerek silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA