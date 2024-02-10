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Ankara'da düzenlenecek organizasyonlar nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeniden Refah Partisi tarafından düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Cumhuriyet Caddesi'nin belirli bir bölümü ve yan varyantlar etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şehirde düzenlenecek bazı organizasyonlar nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeniden Refah Partisi tarafından Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayında düzenlenecek Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Açıklamada, "10.02.2024 tarihinde saat 07.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ihtiyaç olması halinde; Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamının 'alt geçit hariç', araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Caddesi Refah Partisi Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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