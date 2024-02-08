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Ankara'da Duygusal Suistimal: Dilencinin Paraları Saydığı Anlar Kamerada

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Ankara'da kendisini mağdur göstererek manevi duyguları suistimal eden bir dilencinin elde ettiği paraları saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da kendisini mağdur göstererek manevi duyguları suistimal eden bir dilencinin elde ettiği paraları saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya'da yaşlı bir kadın, dilencilik yaparak kazandığı paraları keyifle saydı. Vatandaşların duygularını sömürerek gelir elde eden dilencin para saydığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya Ankara Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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