Ankara'da Duygusal Suistimal: Dilencinin Paraları Saydığı Anlar Kamerada

Ankara'da kendisini mağdur göstererek manevi duyguları suistimal eden bir dilencinin elde ettiği paraları saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya'da yaşlı bir kadın, dilencilik yaparak kazandığı paraları keyifle saydı. Vatandaşların duygularını sömürerek gelir elde eden dilencin para saydığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA