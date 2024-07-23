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Ankara'da Dur İhtarına Uymayan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Ankara'da polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Ankara'da dur ihtarına uymayan iki şüphelinin içinde bulundukları otomobil, polis ekiplerinin lastiklerine ateş etmesiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan'ın Törekent Mahallesi'nde şüpheli belirledikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan aracın içerisindeki şahıslar kaçmaya çalıştı. Ekiplerin lastiklerine kontrollü ateş ederek durdukları otomobilde yapılan aramalarda ise 99,85 gram sentetik kannabinoid ile 24 bin 900 lira para ele geçirildi. Otomobilin kiralık olduğu öğrenilirken, içerisindeki şüpheliler A.G.A. ile E.E. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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