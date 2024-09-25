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Ankara'da dur ihtarına uymayan gencin ölümü sonrası baba konuştu

Ankara'da dur ihtarına uymayan gencin ölümü sonrası baba konuştu
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Ankara'da polisle çatışma sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Serdar Kılavuzcu'nun babası, oğlunun devletle bir suça karışacağını düşünmediğini belirterek Emniyet'ten olayın açıklanmasını istedi.

Ankara'da, dur ihtarına uymayıp polislerle girdiği çatışma sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin babası, "Oğlumun devlete karşı suç işleyeceğini düşünmüyorum. Emniyetin bu konuyu açıklamasını istiyorum" dedi.

Ankara'da dün meydana gelen olayda, 18 yaşında olan ve aranma kaydı bulunan Serdar Kılavuzcu, iddiaya göre, kendisini ikaz eden ve dur ihtarına uymadığı polislere silahla ateş etti. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine yaralanan Kılavuzcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 12 suç kaydı olduğu öğrenilen Kılavuzcu, dün Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Olaya karışan 2 polis memurunun ise ifadesine başvuruldu.

"Oğlumun devlete karşı suç işleyeceğini düşünmüyorum"

Olayla ilgili konuşan baba Sedat Kılavuzcu ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Oğlum arkadaşlarıyla yemek yemeye gitmiş. Oradan çıktıktan sonra polisle karşı karşıya gelmiş. Polis hiç uyarıda bulunmadan ateş etmiş çocuğuma. Oğlum vefat etti. Ben davamın arkasındayım. Çocuğumun neden öldüğünün açıklanmasını istiyorum. Hangi mevkiler olursa olsun hepsine başvuracağım. Benim çocuğumda tabanca yoktu, o tabanca kullanmaz. Oğlumu uyuşturucu bağımlısı diyorlar, o da yalan. Oğlumun suç kaydı olduğu da yalan. Oğlumun devlete karşı suç işleyeceğini düşünmüyorum. Bir polis dur ikazında bulunmadan önce çocuğuma silahla ateş edemez. Direkt ateş etmiş. Bütün görüntülerin incelenmesini istiyorum. Gereken her şeyi yapacağım. Çocuğumun arkasındayım. Neden böyle bir olay olduğu bilmiyorum. Emniyetin bu konuyu açıklamasını istiyorum. 18 yaşına yeni girmişti. Ne istiyorlardı çocuğumdan bilmiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa ankara Polis Polis Baba Suç

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