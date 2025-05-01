Ankara'da Dükkanın Önündeki Ürünleri Çalan Yaşlı Kişi Güvenlik Kamerasında

Ankara'da dükkanın önündeki ürünleri kendi malıymış gibi götürdü

ANKARA - Ankara'da bir dükkanın önüne gelen kişi, rahat tavırlarla ürünleri toplayıp götürdü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir dükkanın önüne gelen yaşlı bir kişi, dükkan önünde bulunan ürünleri alarak götürdü. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ürünleri götüren kişinin sakin tavırları ise dikkati çekti. Edinilen bilgiye göre, 1500 lira kadar zarara uğrayan dükkan sahibi, çevredeki esnafın dikkat etmesi için görüntüleri paylaştı.