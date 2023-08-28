Ankara'da düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düğün sonrası iki aile arasında çıkan kavgada bir şahıs, olay yerinde bulunan muhtarın silahını alarak bir kişiyi yaraladı. Olayda bir kadın da bacağından yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde düğün sonrası iki aile arasında çıkan kavgada bir şahıs, olay yerinde bulunan muhtarın silahını alarak bir kişiyi yaraladı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Kanber Sokak'ta yer alan Zirvekent Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında düğün sonrası, bir gencin karşı taraf tarafından dövülmesinin sonrası kavga çıktı. Darp edilen şahıs, olay yerinde daha önceden tanıdığı bir muhtarın silahını alarak husumetli aile üyelerinin üzerine ateş etti. Olayda bir kadın bacağından yaralandı.

Silahı ateşlediği iddia edilen kişi ile yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından silahı ateşleyen şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA