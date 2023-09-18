Ankara'da düğün çıkışı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir düğün çıkışında yaşanan kavga anı, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Düğün sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüşerek 2 grup arasında yaşandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düğün çıkışı yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup birbirine saldırdı. Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA