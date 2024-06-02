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Ankara'da düğün alanına otomobil daldı: 4 yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, düğün alanına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından sürücü kaçarken, polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobil sürücüsü düğün alanına daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Kutlu Mahallesi 474. Sokak'ta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı. Kazadan sonra sürücü, düğüne katılanların tepkisiyle karşılaştı. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Kazada 4 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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