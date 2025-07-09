Ankara'da Drift Atan Trafik Magandası Cep Kamerasında

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Mamak ilçesinde bir sürücü, cadde ortasında drift atarak yolu kapattı. Diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yolu kapatarak drift atan trafik magandası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Akdere semti Mehmet Ali Altın Caddesi üzerinde gece saatlerinde BMW marka bir aracın sürücü cadde ortasında drift atmaya başladı. Cadde üzerinde tehlikeli manevra gerçekleştiren sürücü yolu kapatırken diğer sürücüler ise duruma korna çalarak tepki gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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