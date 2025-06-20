Ankara'da Drift Atan Sürücünün Tehlikeli Anları Kamerada
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boş caddede drift yapan sürücünün tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Gece vakti gerçekleşen olay, olası bir faciayı önlemiş oldu.
Caddede 'drift' atan sürücünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı
ANKARA - Ankara'da caddede 'drift' atan sürücünün tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etimesgut ilçesi Ahimesut Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün gece vakti boş caddede drift' attığı görüntülendi. Gece nedeniyle caddede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa