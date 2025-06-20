Ankara'da Drift Atan Sürücünün Tehlikeli Anları Kamerada
Etimesgut'ta gece vakti boş bir caddede drift yapan sürücünün tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
Ankara'da caddede 'drift' atan sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etimesgut ilçesi Ahimesut Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün gece vakti boş caddede 'drift' attığı görüntülendi. Gece saati olması nedeniyle caddede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa