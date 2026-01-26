Haberler

Ankara'da drift atan 2 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan işlem başlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Etimesgut'ta yaptıkları denetimde trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücüyü yakalayarak adli işlem başlattı. İhlali tekrar eden sürücünün ehliyeti iptal edilirken, diğer sürücünün belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Trafik Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Etimesgut'ta gerçekleştirdikleri denetimde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan 2 sürücüyü yakaladı. İhlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğer şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlardan biri 2 ay süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca 2 sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANKARA

