Ankara'da Drift Atan Sürücü Mahalleyi Korkuttu

Ankara'da Drift Atan Sürücü Mahalleyi Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokak ortasında drift yapan sürücü, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokak ortasında drift atan sürücü ortalığı birbirine kattı.

Olay, Altındağ ilçesi Uluğbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Fiat Tofaş marka aracıyla sokak ortasında drift atan sürücü, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Yaşanan tehlike dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrıldığını yeni takımında paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Takımdan ayrıldığını yeni kulübünde paylaştığı fotoğrafla duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.