Ankara'da Drift Atan Sürücü Mahalleyi Korkuttu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokak ortasında drift atan sürücü ortalığı birbirine kattı.

Olay, Altındağ ilçesi Uluğbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Fiat Tofaş marka aracıyla sokak ortasında drift atan sürücü, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Yaşanan tehlike dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. - ANKARA