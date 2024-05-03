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Ankara'da döner bıçaklı şahıs paniğe neden oldu

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Ankara'da sokak ortasında döner bıçağıyla etrafa tehditler savuran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da döner bıçaklı şahıs paniğe neden oldu

ANKARA - Ankara'da sokak ortasında döner bıçağıyla etrafa tehditler savuran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, unlu mamuller satan bir iş yerinde kavga çıktı. Olayın ardından bir kişi elinde döner bıçağı ile etrafa tehditler savurmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, döner bıçağına da el koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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