Ankara'da Dolmuş ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Başkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Uluç Ali Caddesi üzerinde O.K. yönetemindeki 06 J 1164 plakalı hat dolmuş ile E.T. yönetimindeki 06 BZB 924 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda dolmuş sürücüsü O.K. yolcular S.T., K.B. ile otomobil sürücüsü E.T. ve aynı araçta bulunan C.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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