Ankara'da Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Broşür Dağıtımı

Ankara'nın Evren ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşların daha çok bilinçlenmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Türkiye'de son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte suç türleri de değişim göstermekte. Mağduriyet yaşanmaması, suçun önlenmesi ve suçun işleniş yöntemleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri dolandırıcılığa ve hırsızlığa karşı uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Polis ekipleri dağıtım esnasında vatandaşlara telefonda kendisini polis, asker, hakim, savcı veya herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin kendilerinden hiçbir şekilde ziynet eşyası, para teslimi, hesaba havale yapılmasını talep etmeyeceklerini dile getirdi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de ne gibi durumlara karşı dikkat edilmesi gerektiği ve hırsızlık suçlarının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - ANKARA