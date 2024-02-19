Ankara'da dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "dolandırıcılık" ve "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından işyerleri üzerinden "vadeli altın satışı" adıyla yüksek miktarlarda faizle borç para vererek, mağdurların maaşlarından muvafakatname alındığı ve altın teslim etmiş gibi fatura imzalatarak tefecilik yapıldığı ve aynı zamanda işe koyma vaadiyle mağdurlardan para alarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından verilen talimat üzerine emniyet ekiplerince, eş zamanlı operasyonlarda 158 tefecilik ve 6 nitelikli dolandırıcılık eylemine karışan 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin alınması sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü "tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA