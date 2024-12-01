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Ankara'da Dolandırıcılık: Üst Düzey Yetkili Rolüyle 8 Milyon Lira Vurgun

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Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek iki vatandaşı 8 milyon lira dolandırdı. Üç zanlı tutuklandı.

Tuzağa düşürdükleri kişileri, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek 8 milyon lira dolandırdılar

ANKARA - Ankara'da kendilerini üst düzey kamu yetkilisi olarak tanıtıp ağına düşürdükleri kişileri, isimlerinin terör örgütüne karıştığını söyleyerek dolandıran 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı ve polis rolüne bürünen zanlıların bu yöntemle iki vatandaşı 8 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.

Ankara'da tuzağa düşürdükleri S.U. ve S.Ö.'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, isimlerinin terör soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek kandırdıkları mağdurlardan para istedi. "Kurye" ismini verdikleri şahıslar aracılığıyla parayı elden teslim alan dolandırıcıların kullandıkları yöntemle toplam 8 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi. İhbarlar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit ederek takibe aldı. Şahısların Ankara dışına çıkacağının belirlenmesi üzerine şehrin çıkış noktalarına ekipler yerleştirildi. Ankara-Niğde karayolu istikametinde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta yapılan aramada ise 175 bin dolar ve 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Çağrı merkezi gibi faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı

Zanlıların dolandırmaya çalıştıkları kişileri arayarak kendilerine operasyon yapılacağını, başta FETÖ olmak üzere isimlerinin terör örgütü soruşturmalarında geçtiğini, banka hesaplarına terör örgütleri tarafından el konulduğunu, kimlik çıkarıldığını ve adlarına hesaplar açıldığını söyleyerek korkuttukları öğrenildi.

Ankara'da Dolandırıcılık: Üst Düzey Yetkili Rolüyle 8 Milyon Lira Vurgun
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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