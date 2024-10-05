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Ankara'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 17 Gözaltı

Ankara'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 17 Gözaltı
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Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 17 şüpheli gözaltına alındı. İki aylık takip sonrası yapılan baskınlarda, şebekenin yalanlarla mağdurlardan para topladığı belirlendi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, isimlerinin terör soruşturmasında geçtiğini söyleyerek tuzak kurup dolandıran şebekeye yönelik Ankara merkezli 7 ilde icra edilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "isminiz terör soruşturmasında" geçiyor diyerek tuzağa düşüren ve dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti. İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Mersin, Hatay, Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ'da icra ettikleri eşzamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Tamamı Ankara Emniyeti'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Çağrı merkezi gibi faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı

Zanlıların, vatandaşları arayarak, "Size operasyon yapılacak, paralarınız seri numarasının alınması lazım, hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirildi, adınıza hesap açıldı, örgüt tarafından kimliğiniz çıkartıldı" gibi yalanlar söylediği öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemlerle ağına düşürdükleri kişilerden isimlerinin silinmesi için para istedikleri ve yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri aktarıldı.

Dikkat dağıtmak için parayı elden ele dolaştırmışlar

Şebeke mensuplarının, dolandırdıkları mağdurlardan aldıkları paraları birbirlerine devrettikleri, para dolu çantaları sürekli araç değiştirerek taşıdıkları ve bu yöntemle de dikkat dağıtmaya çalıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Şebeke ankara Hukuk Polis Suç

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