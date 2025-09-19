Haberler

Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 9 kişiyi toplam 37 milyon 550 bin lira dolandıran 18 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak 9 müştekiyi toplam 37 milyon 550 bin lira dolandıran şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada 18 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 9 müştekiden toplam 37 milyon 550 bin lira elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda nitelikli dolandırıcılık suçunndan 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
