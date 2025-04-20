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Ankara'da Dolandırıcılık: Kamu Görevlisi Taklidiyle 155 Bin Lira Çaldı

Ankara'da Dolandırıcılık: Kamu Görevlisi Taklidiyle 155 Bin Lira Çaldı
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Ankara'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaşı 155 bin lira dolandırdı. Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli, suçunu telefonla iletişim kurarak gerçekleştirdi.

Ankara'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 155 bin lira dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından Şanlıurfa'da ticari takside yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu. Takside arama yapan ekipler, S.D. isimli şahsın çantasında 155 bin dolar olduğunu belirledi. ekipler tarafından yapılan çalışmada, araçtaki paranın Ankara'da yaşayan F.G.O. isimli şahıstan dolandırıcılık yoluyla alındığını tespit etti.

Şüpheli S.D. isimli şahıs, ele geçirilen 155 bin dolar ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken şahsın dolandırıcılık olayını telefonla iletişime geçtiği mağdura kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirdiğini tespit etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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