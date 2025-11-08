Ankara'da Dolandırıcılık: Kadın 79 Bin Lira Kaybetti

Ankara'da iş görüşmesi için buluştuğu kişiler tarafından telefonuna uzaktan erişim uygulaması kurulduğunu ileri süren kadın banka hesabından 79 bin liranın çekildiğini ileri sürdü.

Olay, Mayıs 2023'te Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, 53 yaşındaki Hatice Türkel, internette gördüğü ofis görevlisi işi ilanı için kendisini başka isimlerle tanıtan üç kişiyle görüştü. Görüşmede dikkatinin sürekli başka yerlere çekilmeye çalıştığını belirten Türkel, o sırada telefonuna uzaktan erişim programının kurulduğunu ve banka kartının alındığını ileri sürdü. Buluştuğu kişilerin güven kazanmak için kendisine banka hesabı açtırdığını da belirten Türkel, görüşmeden kısa bir süre sonra telefonunda 'Eşleştirme sonlandırıldı' yazılı mesaj gördüğü ifade etti. Banka ve avans hesabından toplam 79 bin lira çekildiğini gören Türkel, iş görüşmesi yaptığı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Sürekli bana soru sorarak oyalamaya çalışıyordu"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Hatice Türkel, olay günü sürekli başka şeylerle meşgul edildiğini belirterek şunlar dedi:

"İnternetteki bir iş ilanını gördüm. İlanı veren kişiyi aradım. Konuştuğum kişi, ofis görevlisi aradığını söyledi. Ben de görüşmek istediğimi belirttim. Ertesi gün beni görüşmeye çağırdı. İş yerinin tadilatta olduğunu söyleyerek beni bir kafeye davet etti. Görüşmemiz sonucunda işe alındığımı söyleyerek banka hesabı açtırmamı istedi. Hesap açtırmaya gidip döndüğümde acil bir işi çıktığını gittiğini ve kendisini Emrah olarak tanıtan muhasebecisiyle görüşmemi istedi. Söylediği kişiyle bir süre görüştük. O sırada benden telefonumu istedi. Yanındaki arkadaşı da sürekli bana soru sorarak oyalamaya çalışıyordu. Benden telefonu istediler. Birkaç saniye sonra da geri verdiler. Daha sonra sigorta işlemleri için kimliğimi ve banka kartımı istediler. Kaydımın tamamlandığını söylediler ve mekandan ayrıldık. Otobüse bindiğimde telefonumda 'eşleştirme kaldırıldı' yazılı mesaj gördüm. Banka hesaplarıma girdiğimde toplamda 79 bin lira paramın çekildiğini fark ettim. Bu paranın 20 bin lirasını avans hesaptan çekerek kuyumcudan altın almışlar. Emrah denilen kişiye ulaşamadığım için, ilk görüştüğüm kişi olan ve kendisi Sezer olarak tanıtan adamı aradım. Muhasebecisinin hesabımdan para çaldığını söyleyerek şikayette bulunacağımı söyledim. Bir süre görüştük. Şikayetçi olmamı istemediler ama dinlemeyip polise başvurdum."

"Teknolojinin de gelişmesiyle bu tür olaylarla çok fazla karşılaşmaya başladık"

Türkel'in avukatı Ahmet Haklıgör ise dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Suç duyurusunda bulunduk. İddianame düzenlendi. Duruşmanın ilk celsesi bitti. Ocak ayında ikinci celse görülecek. Karşı taraf ilk mahkemeye gelmedi. 3 sanıktan birine polis ekipleri hala ulaşamadı. Diğer sanıklardan T.K.'nın adli sicili oldukça kabarık. 30'dan fazla dolandırıcılık suçundan hakkında suç duyuruları var. Teknolojinin de gelişmesiyle bu tür olaylarla çok fazla karşılaşmaya başladık. Vatandaşlarımızın tanımadıkları kişiye hiçbir şekilde telefonlarını vermemeleri gerekiyor. Müvekkilimin tek amacı iyi niyetle iş aramaktı. İş bulma ümidiyle gittiği yerde adeta hipnotize edilmiş. Güvenini kazanmak için banka hesabı açtırmışlar. Müvekkilim de ne derlerse yapmış. Zihnini oyalayıp telefonunu ele geçirmişler. Oyalayarak kartını almışlar. Telefon eşleştirilmesi sonrası internet bankacılığı üzerinden işlemler yapmışlar. Karttan çektikleri parayla da kuyumcudan altın alıp alışveriş yapmışlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA