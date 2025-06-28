Ankara'da Dolandırıcılık Çetesi Operasyonu: 23 Gözaltı, 17 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli 3 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık çetesine yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı. Dolandırıcılar, mağdurlardan 'kimlik bilgileri terör örgütüne karıştı' diyerek para ve ziynet eşyası aldılar.

Ankara merkezli 3 ilde kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılık çetesine düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Ankara'da yaşayan 10 vatandaşı arayarak "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz" diyerek mağdurları dolandırdığı ve kapıya gelen şüphelilerin maske ve şapka taktığı, bu şekilde kimliklerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler 10 mağdurdan para ve ziynet eşyası aldılar. Şüphelilerin izini süren ekipler Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa illerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınırken 17'si tutuklandı. Polisin şüpheli şahısları yakalaması sonucunda 255 bin dolar ve 4 milyon Türk Lirası para ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Bodrum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Avrupa devi, milli yıldızımızı gönderiyor: Kendine kulüp bul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.