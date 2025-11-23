Haberler

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Doğal gazdan kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrasında yangın çıkarken, binadaki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ankara'da 4 katlı binanın 3'ncü katında bulunan dairede meydana gelen patlamanın etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Mamak ilçesinin Mutlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saat 03.00 sıralarında doğal gazdan kaynaklandığı iddia edilen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen 50 yaşındaki L.U., yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

"Doğal gaz borusundan çıkan alevlerin evin içerisinde yayıldığını gördük"

Patlamanın meydana geldiği dairede 50 yaşındaki L.U.'nun tek yaşadığını ifade eden taksici Seyit Ali Resuloğlu, "Gece 3-4 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi sonrasında binadan çıkan duman ve alevleri gördük. Bu patlamayla çok korktuk ve içeridekilerin durumunu öğrenmek için koşarak binanın kapısına geldik. Bütün zillere basarak kapıyı açtırıp üst kata çıktık. Üst katta kapı kilitliydi ve içeride yardım çığlıkları duyuluyordu. Arkadaşlarımla beraber kapıyı kırıp içeri girdik, içeride 50 yaşlarında bir amcamız vardı. Kendisini içeriden sağ salim çıkardık. Sonrasında itfaiye ve ambulans ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı. Yangının doğalgaz borusundan çıktığını gördük. İçeride yaşayan abimiz 50 yaşlarında ve tek yaşıyordu. Patlamanın neden çıktığını bilmiyorum ama biz canlı canlı doğalgaz borusundan çıkan alevlerin evin içerisinde yayıldığını gördük" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.