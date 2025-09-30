Ankara'da DHKP-C ile İlişkili 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP-C ile irtibatlı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin TAYAD içinde faaliyet gösterdikleri ve Ankara'daki eylemlere destek verdikleri belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP-C ile irtibatlı oldukları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin örgütle bağlantılı olarak TAYAD içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankara'da gerçekleştirilen gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek verdikleri ve örgütün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, Başsavcılığa yönelik sevk işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı. - ANKARA