Ankara'da Derin Dondurucuda Bebek Cesedi Bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde derin dondurucuda 2 aylık erkek bebeğin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 10 gün önce cezaevine giren G.İ.'nin Eryaman Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki konutuna akşam saatlerinde gelen babası, evde temizlik ve düzenleme çalışması yapmak istedi. Temizlik sırasında derin dondurucuyu açan baba, içerisinde yaklaşık 2 aylık olduğu söylenen erkek bebek cesediyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin, G.İ.'nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANKARA