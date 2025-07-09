Ankara'da Derin Dondurucuda Bebeğin Cesedi Bulundu

Ankara'da Derin Dondurucuda Bebeğin Cesedi Bulundu
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Ankara Etimesgut'ta, derin dondurucuda 2 aylık bir bebeğin cesedinin bulunmasının ardından, annenin uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Bebeğin, yaklaşık bir yıl önce doğduktan sonra ölmesi üzerine annesi tarafından dondurucuya konulmuş.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde derin dondurucuda cesedi bulunan 2 aylık erkek bebeğin annesinin 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan cezaevinde bulunduğu, bebeğin ise 1 yıl önce öldüğü ortaya çıktı.

Olay, 23 Haziran günü Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinde bulunan Gözde İ.'nin (31) evinde temizlik yapan yakınları, derin dondurucuda 2 aylık erkek bebeğin cesedi ile karşılaştı. Adli Tıp Kurumunda bebeğin cesedinden alınan örnekle Gözde İ.'nin alınan örneğe DNA testi yapıldı. Test sonucunda bebeğin annesinin Gözde İ. olduğu tespit edildi.

Annenin cesedi 1 senedir dolapta sakladığı öğrenildi

Cezaevinde ifadesi alınan Gözde İ.'nin çocuğun evlilik dışı birliktelikten olduğunu, hamilelik süresi boyunca hastaneye hiç gitmediğini ve kilolu vücut yapısından dolayı durumu gizleyebildiğini söylediği öğrenildi. Çocuğu yaklaşık 1 sene önce doğurduğunu beyan eden Gözde İ.'nin doğumdan sonra uyuyakaldığını, yaklaşık 8 saat sonra uyanarak bebeğinin cansız bedeni ile karşılaştığını ve bu durumun sebebinin bebeğin üzerine yatmış olabileceği için gerçekleştiğini iddia ettiği belirtildi. Gözde İ., bebeğinin cesedini yeni aldığı buzdolabına taşıdığı sırada evde birlikte yaşadığı arkadaşının da gördüğünü söyledi. Durumdan kimseye bahsetmemesini söylediği arkadaşını ikna ettiğini de belirten anne, bebeğin babası olduğu kişiye de olayı anlattığını ileri sürdü. Söz konusu ev arkadaşı ile babanın ise bebeğin ölümünden haberleri olduğuna dair iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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