Ankara'da Damat Konvoyuna Havai Fişekler Düştü

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kız isteme sırasında damat konvoyunun üzerine düşen havai fişekler paniğe neden oldu. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı.

Ankara'da kız istemeye giden damat konvoyunun üzerine havai fişekler düştü.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehteran ve meşalelerle kız istemeye giden damat ve damat yakınlarından oluşan konvoy, kız evine yaklaşınca ateşlenen havai fişekler, sağ ve sola savrularak konvoyun üzerine düştü. Konvoyun üzerine düşen havai fişekler paniğe sebep oldu. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kız isteme töreni gecikmeli olarak gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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