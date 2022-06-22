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Son dakika haberleri... Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken bina sakinleri büyük panik yaşadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şahintepe Mahallesi İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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