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Ankara'da çöp dökme kavgasında tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çöp dökme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs, bastığı dükkandaki 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

Ankara'da "çöp dökme" meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs tüfekle bastığı dükkandaki 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İki işyeri sahibi arasında çöp dökme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından R.C.D. isimli şahıs, tartıştığı iş yerine giderek tüfekle ateş açtı. Olayda M.D. (41) hayatını kaybederken, E.Ç. (48) ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu silahı ile birlikte yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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