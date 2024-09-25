Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Çocuklar Arasındaki Kavga Ailelere Yansıdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Çocuklar Arasındaki Kavga Ailelere Yansıdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir çocuk kavgasının ardından aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı. Olay sonrası polis, saldırganı gözaltına aldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavga aile üyelerinin dahil olmasıyla büyüdü. Olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesinde bulunan 485. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki M.N.A ile yaşıt arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Daha sonra M.N.A.'nın durumu babası Mustafa Arslan'a (45) anlatması sonrası kavga ailelere sıçradı. Bunun üzerine baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti. Aile büyükleri ve çocukların arasında çıkan tartışma ise daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Arbede esnasında ise karşı aileden Abdülbaki Işık (19), baba Arslan'ı ve 13 yaşındaki M.N.A.'yı bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede baba Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı M.N.A. ise çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, bıçaklı saldırgan Abdülbaki Işık ise polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Hastaneye sevk edilen M.N.A.'nın ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Hem baba hem de oğlunu bıçaklamışlar"

Mahalle Sakini Zeynep Berk, olayın yaşandığı esnada evinde olduğunu ifade ederek, "Telefonda arkadaşlarımla konuşuyordum. Çok yoğun bir ses geldi ve ses yükselmeye başlayınca kavga olduğunu anladım. Balkondan baktığımda 10'dan fazla polis arabası vardı, ardından ambulans geldi. Bir kadın, kızlarıyla birlikte feryat figan haldeydi. Biz dahil, herkes koştu ve kızları sakinleştirmek istedik. Arkadaşımdan su istedim, çocuklara su verdik. Ailenin kim olduğunu bilmiyoruz. Hem baba hem de oğlunu bıçaklamışlar. Biz de kızları ve hanımına müdahale edebildik. Olayın ne olduğunu biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gördüğüme göre çocuğun kalp tarafında hep kan vardı"

Bir diğer mahalle sakini Ahmet Dursun da dışarıdan bağırma seslerinin geldiğini dile getirerek, "Balkona çıktığımız sırada çocuk 'baba' diye bağırıyordu. Gördüğüme göre çocuğun kalp tarafında hep kan vardı. Yaklaşık 2-3 saniye sonra ikisi de yere çöktü. Diğer ikisi de direkt kaçtı. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama diğer ikisi de büyüklerdi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenimahalle Politika Güvenlik 3-sayfa ankara Polis Çocuk Kavga Olay

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi

Adnan Oktar'ı gölgede bırakacak! İşte Tosuncuk için istenen ceza
22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });