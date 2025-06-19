Ankara'da Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir çocuk yaralandı.

Olay, Malazgirt Mahallesi Tuğba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısını geçmek isteyen A.T. isimli çocuğa otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA