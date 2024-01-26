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Ankara'da Çocuk İstismarı Operasyonunda 35 Kişi Tutuklandı

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Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerle ilgili düzenlenen operasyonda yakalanan 35 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerle ilgili düzenlenen operasyonda yakalanan 35 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da durumundan şüphelinin S.K. isimli şahsın cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda, çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler tespit edildi. Telefon incelemesinde sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda müstehcen paylaşım grupları içerisinde aktif olarak bulunduğu, bu gruplardan çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü araştırmalar yapıldı. Yapılan araştırmalarda Viber isimli sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair paylaşımlar yapıldığı görülmüş ve bu gruplarda şüphelilerin aktif olarak bulunduğu anlaşıldı.

Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova illerinde 37 şahsın yakalanması yönünde yapılan eş zamanlı operasyonda 35 kişi yakalandı.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ayrıca ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 35 şüpheli tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Ankara Tutuklama Soruşturma Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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