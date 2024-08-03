Ankara'da cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y.'nin Keçiören'de saklandığı adresini tespit etti. Operasyon sonucunda M.Y. gözaltına alındı.
Ankara'da dört ayrı çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 4 ayrı çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y.'nin Keçiören'de saklandığı adresini tespit etti. Çalışmaların ardından icra edilen operasyonda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA