Ankara'da Çikolata Kapağıyla İlgili Davada Cezalar Verildi

Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın boğazına kaçan şırınga şeklindeki çikolata kapağının ölümüne neden olmasıyla ilgili davada mahkeme, sanıklardan kantin işletmecisi Neşe Yavuz'a 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, 4 sanığa da çeşitli cezalar verildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Fatma Şahin, Koray Hozantaş ile Mert Yağız Köksal'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, dosyayı karara bağlayacaklarını söyleyerek, sanık Fatma Şahin'e söz verdi. Beraatını talep eden Şahin, "Mahkeme sürecindeki her duruşmaya üzüntüyle katıldım. Alınan 3 bilirkişi raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin sorumlu olmadığı açıkça belirtilmiştir" dedi.

Söz verilmesi üzerine sanık Koray Hozantaş ise, "Her duruşmaya acıyı yüreğimde hissederek katıldım. Ancak bu olayda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Şırınga çikolataların kantinde satışıyla ilgili denetim yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğu yazışmalarla sabittir. Bilirkişi raporlarında da kusurum olmadığı belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kantin görevlisine 3 yıl 9 ay hapis cezası

Ardından kararı açıklayan mahkeme, kantin görevlisi sanık Neşe Yavuz'u 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Okul müdürü sanık Abdulkadir Pehlivan aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, sanıklar firma sahibi Yunus Taycı, firma yetkilileri Servet Yılmaz ve Uğur Yılmaz hakkında da ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bu cezaları adli para cezasına çevirerek, her biri için 605 gün karşılığı 48 bin 400 lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti. Sanık öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak, okul müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat kararı verildi. - ANKARA