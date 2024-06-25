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Ankara'da çıkan yangında 2 ev ve 1 kıraathane yandı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın yerleşim yerine ulaştı, 2 ev ve 1 kıraathane yandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın yerleşim yerine ulaştı, 2 ev ve 1 kıraathane yandı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin boş arazisinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yerleşim yerine ulaştı. Yangın Hacı Ahmet Uzunoğlu ve ailesine ait bitişik 2 eve ve bir kıraathaneye sıçradı. Mahalle sakinleri alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölü ve yaralı olmazken, 2 ev ve 1 kıraathane kullanılmaz hale geldi.

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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