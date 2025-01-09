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Ankara'da Çiğköfte Dükkanına Çarpan Araçta Kaza: 1 Yaralı

Ankara'da Çiğköfte Dükkanına Çarpan Araçta Kaza: 1 Yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan araçlardan biri çiğköfte dükkanının korkuluklarına çarparak durdu. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çarpışan araçlardan biri çiğköfte dükkanının korkuluklarına çarparak durdu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenikent semtinde meydana geldi. Kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, savuralarak çiğköfte dükkanının korkuluklarına çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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