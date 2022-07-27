Son dakika haberleri! Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri! Başkentte DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Başkentte terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 16 yabancı uyruklu zanlıdan 15'i yakalandı.

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Başkentte terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 16 yabancı uyruklu zanlıdan 15'i yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 16 yabancı uyruklu şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Firari 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AA / Cankut Taşdan - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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