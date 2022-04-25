DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatta olduğu tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatta olduğu tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

TEM Şube tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan 12 şüphelinin yanı sıra firari şahısların da yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube müdürlüğümüzce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalanmış, firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çatışma, Ankara, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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