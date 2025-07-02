Ankara'da Çatı Katında Yangın Çıktı

Ankara'da Çatı Katında Yangın Çıktı
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Etimesgut ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis ekibi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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