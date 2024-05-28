Üye Girişi
Haberler

Ankara'da çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni, alt katta bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çatıya ulaşan elektrik akımı oldu.

Ankara'da korkutan çatı yangını

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın altında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu şaft üzerinden çatıya ulaşan elektrik akımı çatıda yangın çıkmasına sebep oldu. Yangının başlamasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

Bakmadan Geçme

Ben Bu Cihana Sığmazam 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Süresiz nafaka kalkıyor mu? Süresiz nafaka kanun teklifi ne oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 28-29 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Salmonella nedir? Salmonella nereden bulaşır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda? Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları ve Recep İvedik 5 özeti! #128250 Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? #128250 İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Soğuk çay nasıl yapılır? Evde şeftalili ve limonlu ice tea yapımı ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi? #9917
İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title