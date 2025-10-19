Haberler

Ankara'da Çarşaf Giyen Erkek Şahıs Gözaltına Alındı
Sıhhiye-Çayyolu metrosunda çarşafla gezen bir erkek, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da çarşaf giyerek sokakta gezen erkek şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sıhhiye-Çayyolu metrosunda, siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı tespit etti. Erkek şahıs gözaltına alınırken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
