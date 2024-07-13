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Ankara'da Canlı Yayın Yapan Adam Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti

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Ankara'da sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir adam, elindeki tabancayı yanlışlıkla tetikleyerek başından vuruldu ve hayatını kaybetti. Olayın ardından adamın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara'da, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada, elindeki tabancayla kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolcuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerem Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Yücel için bugün Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yücel'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede Yücel'in ailesi ve yakınları bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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