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Ankara'da Canlı Yayın Yapan Adam Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti

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Ankara'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran adam hayatını kaybetti. Olayda alkolün etkisi olduğu belirtilirken, cenazenin yarın Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran adam hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerim Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işi uğraştığı öğrenilen Yücel'in cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

"Büyük ihtimalle alkol sebebiyle oldu"

Olayla ilgili konuşan Yücel'in arkadaşı Savaş Koç, "Mahalleden arkadaşımızdı. Olayı öğrendikten sonra evine geldik. Kimse yoktu. Hastaneye gittik. Orada vefat ettiğini öğrendim. Üzüldük. Bunu yapacak birisi değildi. Kötü birisi de değildi ama alkol kullanırdı. Bu olayda büyük ihtimalle alkol sebebiyle oldu. Silahın içerisinde mermi olduğunu unutuyor herhalde. Silahı da göstermeye çalışırken kendisine ateş etmiş. Ne zamandan beri silahı vardı bilmiyorum. Kendi canına kıyacak birisi değil. Cesedi şu anda Adli Tıpta. Yarın da defin işlemleri yapılacak. Kimseyle bir sorunu yoktu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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