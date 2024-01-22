Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Çankaya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgardan dolayı kontrol altına alınamıyor.

Ankara'nın Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada alevlerin tekrar büyümesi sonucu yangınla mücadele devam ediyor. Yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankaya Ankara İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title