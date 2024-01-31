Ankara'da çalıntı araçla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalınan bir araçla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ocak tarihinde Çankaya ilçesinde bir otomobilin çalınmasıyla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; çalıntı aracın plakalarının sökülerek, aynı marka bir otomobile ve farklı marka iki araçtan çalınan plakaları kullanarak, çalıntı aracın İzmir'e parçalanmak üzere götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çalıntı araç Konak ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çalan şüphelilerin G.E, Z.A, T.B ve H.İ.A isimli şahıslar olduğunun belirlenmesi üzerine tespit edilen şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA