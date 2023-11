Ankara'da çakmak istediği için kavga eden kişi tabanca ile vuruldu

Ankara'da bir kişi, çakmak istediği için kavga ettiği şahıslar tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Seval Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, M.Y. isimli kişi ile çakmak istediği H.E. ve onun oğlu S.Y. ile İ.M.K. arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışma üzerine H.E., belinden çıkardığı tabanca ile M.Y.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşun sebebiyle yaralanan M.Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganlardan H.E., S.Y. ve İ.M.K. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan saldırganlardan H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA